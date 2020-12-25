السرطان يأكل جسد الطفل محمد حمزة .. ولا أحد يستجيب

محمد حمزة، طفل يعاني من مرض السرطان، وضعه خطير جداً، والده شرح لمراسل “صوت بيروت انترناشونال” غسان فران عن حالته حيث قال “اكتشفنا ان محمد يعاني من مرض ما عندما بلغ السنة وشهرين من عمره، وبعد ان قصدنا الطبيبة باسكال كرم اطلعتنا انه يعاني من تشمع في الكبد، وصفت له دواء، والان يبلغ محمد 4 سنوات ونصف السنة، قصدنا الطبيبة كرم فحولتنا عند الطبيبة ندين يزبك وبعد اجراء الصور له تبين وجود امر سيء فحولتنا عند الطبيبة ريا صعب التي كشفت عليه وتأكدت من انه يعاني من السرطان، توجهنا الى مركز سرطان الاطفال السان جود فطلب منا اخذ خزعة للتأكد من ذلك وبعدها خضع لعملية على حساب المركز الا حالته ساءت بعد العملية ومن بعدها مركز السان جود يرفض تغطيته ولا حتى الرد عليي”.

المشكلة كما قال والد محمد انه يحتاج الى علاج في مستشفى الجامعة الاميركية، والسان جود يرفض تغطيته، في حين باقي المستشفيات تعجز عن متابعة حالته، واضاف “قبل العملية لم يكن يعاني الا من تجمع الماء في بطنه كنت اتوجه الى مستشفى سيدة لبنان لافراغه اما بعد العملية فاصبحت حالته خطيرة جداً وانا اناشد من اجل تأمين علاجه”.