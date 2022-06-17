الجمعة 18 ذو القعدة 1443 ﻫ - 17 يونيو 2022 |
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السعودية ترحّب بقرار المحكمة

منذ 8 دقائق
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رحّبت المملكة العربية السعودية بالحكم الصادر بالإجماع عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بحق عميلين تابعين لمليشيا حزب الله الإرهابي، لدورهما في الهجوم الإرهابي الذي تسبب في مقتل 22 شخصاً من بينهم دولة رئيس الوزراء السابق الشهيد رفيق الحريري وجرح 226 شخصاً.
ودعت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه لبنان وشعبه الشقيق الذي يعاني من الممارسات الإرهابية العبثية للمليشيا المدعومة من إيران، والعمل على تطبيق القرارات الدولية الخاصة بلبنان، وتتبع الجناة الذين أسهموا عمداً في إزهاق أرواح الأبرياء مما تسبب بفوضى غير مسبوقة في هذا البلد الشقيق، والقبض عليهم إحقاقاً للعدالة، ونزع فتيل الأزمات التي يعيشها لبنان وشعبه خلال العقود القليلة الماضية بسبب ممارساتهم الإرهابية.

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