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الضنية شمال لبنان تلبس الأبيض

18 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 18 - فبراير - 2021 5:10 مساءً
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من سير الضنية شمال لبنان التي ترتفع حوالي الالف متر عن سطح البحر، نقل مراسل “صوت بيروت انترناشونال” ابراهيم فتفت الصورة لآثار العاصفة “جويس” التي تضرب لبنان منذ مساء أمس، حيث تراكمت الثلوج ووصلت الى حدود الـ500 متر صباح اليوم، واشار فتفت الى تخزين بعض الاهالي للمازوت الذي يستخدم للتدفئة اضافة الى المواد الغذائية خوفاً من اغلاق الطرق.

الطريق سالكة في سير الضنية، لكن في المرتفعات مثل بقاعصفرين ونمرين سالكة فقط للسيارات ذات الدفع الرباعي وتلك المجهزة بسلاسل معدنية، وبحسب ما قاله احد المواطنين “قدمت لشراء الحاجيات خوفاً من اغلاق الطرق بسبب الثلوج”، كما خرج المواطنون للعب بالثلج، وتعمل البلديات على فتح الطرق حيث هناك تنسيق بين اتحاد بلديات جرد الضنية واتحاد بلديات الضنية ووزارة الاشغال العامة والنقل.

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