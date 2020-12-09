العثور على أشخاص محظوظين في عام ٢٠٢٠!

“مطلوب لتقرير شخص كانت سنة 2020 خيراً عليه، استطاع خلالها تحقيق انجازات او احلام”… هذا جزء من “بوست” تم نشره على صفحتي “فيسبوك” و “تويتر”، وظننا اننا لم نجد من بالفعل كان العام الحالي خيراً عليه، لكن ظهر انه يوجد، بحسب مراسل “صوت بيروت انترناشونال” ربيع شنطف.

الاعلامي انطوني مرشاق قال “سنة 2020 كانت ايجابية بالنسبة لي حيث تخرجت من الجامعة اللبنانية وحصلت على شهادة الماجيستير في الاخراج السينمائي وقد ارسلت الفيلم القصير الى مهرجانات دولية عديدة، وقد تم ترشيحه الى اكثر من 16 مشاركة و13 جائزة دولية، وبالرغم من تحول المهرجانات هذه السنة من مهرجانات فعلية الى الاونلاين استمر الفوز، ومع ختام هذه السنة ترشح الفيلم الى مهرجان الهند الدولي للافلام”.

مؤمن بوتاري قال “على الرغم من الامور السيئة التي حصلت سنة 2020 الا ان امرا جميلا حصل معي وهو اني استطعت مغادرة لبنان”، في حين قالت سمر ملحم انه “في هذه السنة ارسل الله لي اشخاصا ساعدوني وقد استطعت ان اسدد الديون المترتبة عليي وقريبا سيعود اولادي الى حضني كما اني استطعت الحفاظ على عملي” اما عبد الرحمن عبيد فقال “استطعت في هذا السنة ان اقوم بتحول جذري في حياتي ان على صعيد الدراسة حيث سرت نحو طموحي كما اني سافرت الى الامارات من اجل بناء مستقبلي وقريبا سأبد بالعمل”.

ابراهيم الغريب قال “سنة 2020 كانت سنة نجاح بالنسبة لي، فقد عدت الى مقاعد الدراسة بعد غياب 3 سنوات لاسباب صحية وعائلية واقتصادية واليوم انهض من جديد لبناء مستقبلي وقد عثرت على عمل”.

كذلك تفاعل النشطاء مع المنشور والتغريدة بسيل من التعليقات الساخرة على قاعدة شر البلية ما يضحك!