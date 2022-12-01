العدالة معلّقة في لبنان!

كحال كل المؤسسات المهترئة في لبنان، جمدت الازمة الاقتصادية هذه المرة العدالة، مع مرور اكثر من ٣ اشهر على اعتكاف القضاة الشامل احتجاجا على الظروف المادية والمعنوية التي يمرون بها، باعتبار ان الطبقة الحاكمة هي المسؤولة الأولى عمّا آلت اليه الاوضاع في بلدهم..

بالإضافة الى القضاة هناك مئات الملفات والقضايا المعلقة، التي تنتظر حلولًا منصفة تحسن الأوضاع المادية للقضاة، وتحصن استقلالية السلطة القضائية.. فتداعيات بالجملة على اكثر من صعيد قانوني واجتماعي وانساني جراء الاعتكاف الحاصل لأكثر من ٤٥٠ قاضيا…

على ما يبدو، ان هذه السلطة الفاسدة تتعمد تجاهل مطالب القضاة المحقة، فقضاء عاجز هو ما يريدونه وسبل التفنن في تقويض القضاء وإخضاعه وإذلاله على الدوام من اختصاصهم…

فهل سيسمح المعنيون بالمزيد من القضاء على القضاء؟