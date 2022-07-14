الجمعة 16 ذو الحجة 1443 ﻫ - 15 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

العدليات "وسخة".. الحبر نضب وسير الأحكام معطّل

منذ 9 ساعات
آخر تحديث: 15 - يوليو - 2022 7:36 صباحًا
A A A
طباعة المقال

العبء المكتبي ليس الوحيد على طاولة المحامين، أضيفت إليه أعباء الحاجة إلى اللوازم اللوجستية.

تتطوع نقابة المحامين لتلبيتها عوض أن تؤمنها وزارة العدل. سفينة العدالة تغرق والأسباب ليست سياسية هذه المرة.

خطوات قليلة أمام إعلان انهيار ما تسمّى قصور العدل في لبنان. دوام العتمة أطول من مواقيت العمل.

حبر العدالة نضب وهوامش الأحكام مفقودة، والعثور على إبرة حكم في أكوام الملفات إنجاز.

العدليات باتت هياكل فارغة إلا من القوى الأمنية.

قوى عاجزة هي الأخرى عن تنفيذ الأحكام المؤجلة من إضراب إلى اعتكاف والمرحّلة من اعتكاف إلى عطلة قضائية.

إنها الأيام ما قبل الأخيرة للمواطنين اللاجئين إلى ما تبقّى من شريعة القانون، قبل الارتحال إلى شريعة الغاب.

إذا استمر هيكل الإدارة العامّة بالسقوط.

    المزيد من فيديو

    4:26
    فضيحة تكشفها صوت بيروت انترناشونال: إغتصاب أطفال في مدرسة لبنانيّة
    4:09
    "عنتريات" حزب الله والطريق الى جهنم…
    سجناء روميه يطالهم الموت بالتسلسل 3:57
    القنبلة الموقوتة على موعد مع الانفجار .. سجناء روميه يطالهم الموت بالتسلسل

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جبران باسيل
    الأسد لنصرالله: باسيل "عضمو طري"... نفضّل فرنجية
    كارثة المرفأ
    حريق في مرفأ بيروت.. وتحذير من مخاطر الإقتراب
    راغب علامة
    هجوم حاد من راغب علامة على قيادات لبنان.. "إلى مزبلة التاريخ"!