العدليات "وسخة".. الحبر نضب وسير الأحكام معطّل

العبء المكتبي ليس الوحيد على طاولة المحامين، أضيفت إليه أعباء الحاجة إلى اللوازم اللوجستية.

تتطوع نقابة المحامين لتلبيتها عوض أن تؤمنها وزارة العدل. سفينة العدالة تغرق والأسباب ليست سياسية هذه المرة.

خطوات قليلة أمام إعلان انهيار ما تسمّى قصور العدل في لبنان. دوام العتمة أطول من مواقيت العمل.

حبر العدالة نضب وهوامش الأحكام مفقودة، والعثور على إبرة حكم في أكوام الملفات إنجاز.

العدليات باتت هياكل فارغة إلا من القوى الأمنية.

قوى عاجزة هي الأخرى عن تنفيذ الأحكام المؤجلة من إضراب إلى اعتكاف والمرحّلة من اعتكاف إلى عطلة قضائية.

إنها الأيام ما قبل الأخيرة للمواطنين اللاجئين إلى ما تبقّى من شريعة القانون، قبل الارتحال إلى شريعة الغاب.

إذا استمر هيكل الإدارة العامّة بالسقوط.