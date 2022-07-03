الأحد 4 ذو الحجة 1443 ﻫ - 3 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

العملة اللبنانية: كلفتها أكثر من قيمتها

منذ 19 ثانية
A A A
طباعة المقال

يرتَفِعُ الدّولار، تتدهورُ قيمةُ العملاتِ الوطنيّة. ينخفضُ الدّولار، لا ترتفعُ قيمتُها. معادلَةٌ تختصرُ المشهديّةَ النّقدية.

طباعةُ الأوراقِ النّقديّة باتت لزومَ ما لا يلزَم، معَ ارتفاعِ سعرِ صَرف الدولار. فكلفةُ طباعةِ العملةِ المحليّة في مصرف لبنان، باتَت أكثر من قيمتِها في الأسواق.

فهل يكونُ الحل، بطباعةِ عملاتٍ ورقيّة أخرى كالمليون؟

وأكّدت الخبيرة في الاقتصاد النقدي والمالي ليال منصور، صُعوبة عودةِ الثّقة إلى اللّيرة اللبنانية في المرحلةِ المقبلة.

العملاتُ الورقيّة موجودةٌ في الأسواق، لكنّ ثقةَ الدّاخل والخارج غائبة، وقدرَتَها الشرائية مغيّبة.

فهل ستعودُ اللّيرة إلى مجدها يوما ما؟

    المزيد من فيديو

    3:49
    لا يُنصح لأصحاب القلوب الضعيفة...بيت في لبنان مسكون بالأرواح
    112 3:33
    مطالب الصهر المدلل تعيق الحكومة...فما هي ؟
    4:05
    الدولة سرقت مواطنيها.. الحمام الزاجل "أوفر"

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    سمكة قرش تهاجم سائحةً وتقتلها في مصر (فيديو)
    إيلي الخوند
    أمي عاملة نظافة.. تعرفوا على قصة ايلي التي أبكت الملايين في حفل تخرجه
    ماء البحر- تعبيرية
    فقد وعيه وسقط في البحر.. إنقاذ فنان لبناني من حادث غرق