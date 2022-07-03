العملة اللبنانية: كلفتها أكثر من قيمتها

يرتَفِعُ الدّولار، تتدهورُ قيمةُ العملاتِ الوطنيّة. ينخفضُ الدّولار، لا ترتفعُ قيمتُها. معادلَةٌ تختصرُ المشهديّةَ النّقدية.

طباعةُ الأوراقِ النّقديّة باتت لزومَ ما لا يلزَم، معَ ارتفاعِ سعرِ صَرف الدولار. فكلفةُ طباعةِ العملةِ المحليّة في مصرف لبنان، باتَت أكثر من قيمتِها في الأسواق.

فهل يكونُ الحل، بطباعةِ عملاتٍ ورقيّة أخرى كالمليون؟

وأكّدت الخبيرة في الاقتصاد النقدي والمالي ليال منصور، صُعوبة عودةِ الثّقة إلى اللّيرة اللبنانية في المرحلةِ المقبلة.

العملاتُ الورقيّة موجودةٌ في الأسواق، لكنّ ثقةَ الدّاخل والخارج غائبة، وقدرَتَها الشرائية مغيّبة.

فهل ستعودُ اللّيرة إلى مجدها يوما ما؟