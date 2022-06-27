الغضب الساطع: لبنان الأول عالمياً

لا يزال لبنان يتربع على عرش الدول من حيث الاحصائيات السلبية ، فبعد أن صنف من بين أتعس البلدان في العالم ، ها هو يحصد المرتبة الاولى من حيث نسبة الغضب الشعبي

أوضاع معيشية ومالية مزرية ومترديّة، نسبة بطالة تفوق ال٦٠ في المئة ، عدم استقرار اجتماعي ، انعدام الخدمات الأساسية وغيرها ، أدت الى هلاك شعب كان من أسعد الشعوب

اما انعكاس حالة الغضب والتي يعاني منها نصف الشعب اللبناني فكيف ستنعكس على السلوك المحتمعي ؟

اذا المسؤولية في الدرجة الاولى تقع على الدولة اللبنانية التي أمعنت في إذلال مواطنيها وحرمانهم من العيش بكرامة ، على أمل ألا يحصد لبنان المزيد من الألقاب المشؤومة.







