الفصح.. لم يكن على ما يرام

يحل عيد الفصح على اللبنانيين هذا العام في ظل وضع اقتصادي صعب جداً، شوكولا عيد الفصح الرمز الاساسي لهذا العيد بات شراؤه امراً ثانوياً بسبب الغلاء الفاحش، التجار يؤكدون ان نسبة الزبائن هذا العام انخفضت حتى الخمسين في المئة بينما المبيع انخفض حتى الـ٧٥ في المئة.

مالكة محل لبيع الشوكولا اكدت لمراسل “صوت بيروت انترناشونال” غسان فران ان “الوضع تغير عما كان عليه في السابق، فمن كان يشتري ضيافة منزله وهدايا لاقربائه، اقتصر الامر الآن على نطاق العائلة” واضافت “خفضنا الاسعار ونسبة الارباح كي نتمكن من الاستمرار، ونتمنى ان تمر هذه الفترة بسرعة”.

ويبقى الامل ان يكون عيد الفصح هذا خلاصاً للبنانيين من الآلام والمعاناة وقيامة للبنان.