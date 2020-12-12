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الفقر والجوع والعجز والقهر … عندما تتعدد الأوجاع في نفس واحدة

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 12 - ديسمبر - 2020 11:02 مساءً
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” منذ 5 ايام وابني يرغب بأكل الدجاج وانا لا املك المال، الامر صعب لحد كبير” كلمات ممزوجة بالدموع قالها ناصر فتح الله قبل ان يشرح وضعه لمراسل “صوت بيروت انترناشونال” غسان فران حيث قال “خطأ طبي خلال عملية جراحية خضعت لها، تسبب لي بشلل وانا اليوم مقعد لا معيل لي غير الله سبحانه وتعالى الذي يعلم بوضعي، لدي عدة اولاد ومكسور على ايجار المنزل منذ 4 سنوات”.

فتح الله تمنى ان يتعالج ويعاود الوقوف من جديد، وعن تكلفة العلاج اجاب “في المستشفى ما بين 6 الى 7 ملايين اما المعالج في المنزل فيطلب مليوناً ونصف المليون ليرة وانا لا املك سعر ربطة خبز، كما ليس لدي اشتراك كهرباء في المنزل، وبين لحظة واخرى يمكن ان اجد نفسي وعائلتي على الطريق لعدم دفعي الايجار” واضاف “كان لدي سيارة اجرة في السابق تكفي لتأمين المصروف وبعد الذي حلّ بي اضطررت الى بيعها لاجد نفسي على هذا الحال”.

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