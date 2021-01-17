الفنان الياس الزايك: كنت غبياً حين كنت عونياً والثورة ستكبر وستطيح بالسياسيين

اكد الفنان الياس الزايك انه لا يوجد اي شخص في لبنان يشعر بالراحة، اما السياسيون فمجرمون محميون، وسيبقون لاخر نفس من دون الاعتراف بخطئهم، واضاف في حديث مع مراسل “صوت بيروت انترناشونال” ربيع شنطف “كنت غبيا حين كنت عونيا، وقد كان اهلي مع التيار العوني واتفهم ذلك حين اغراهم عون بكلامه يا شعب لبنان العظيم، فشعروا بفارق كما شعرنا نحن من خلال الثورة بفارق، لكن ما لا اتفهمه انه الى اليوم لا يرى البعض الاعاقة ويحاول تصحيحها، وانا استطعت تغيير اهلي وحين احرقت الكتب السياسية شعروا بتخلصهم من التكبيل الذي كانوا يعيشون فيه”.

واضاف “نزلت الى الشارع لتشجيع الاخرين لمواجهة السلاح غير الشرعي، المافيات التي تحكم البلد تحول دون تأمين مستقبل للشباب، والفساد طريقة عيش اعتادها الشعب منذ مئتي سنة الى اليوم ولكي يتغير يحتاج الى وقت ووعي وهو ما بدأ يحصل”.

واعتبر ان الثورة ستكبر ولن تنتهي كونها ثورة فكرية، وكون الوعي يزداد، و ستطيح بالسياسيين.