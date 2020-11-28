الفيضانات اجتاحت مناطق وطرق عدة في لبنان.. فسادكم غرقنا

كما كل عام، غرق لبنان بمياه الامطار، طافت الشوارع في المدن والبلدات، نفق المطار تحول الى نهر، كذلك حال عرمون والشويفات وخلدة، والصورة ليست افضل في جل الديب ونهر الكلب وجونيه، في جبل لبنان والبقاع والشمال.

طوفان من المياه وسيول اجتاحت الطرق ما ادى الى زحمة سير خانقة، الامر الذي دفع باللبنانيين الى نشر هاشتاغ #لبنان_يغرق، حيث تداول النشطاء على “تويتر” صورا للكارثة معبرين عن غضبهم من تقصير السلطة الحاكمة، منهم من كتب “عهد الانهيار، عهد الموت” و”سبحان الله كيف هالوعود والخطابات والاصلاحات طايفة على الطرقات بلبنان اليوم… سكّرت الطرقات وعلقت الناس بسياراتها من جونية للناعمة والمكلس وضبية وطرابلس وعكار على كتر الضمير الواعي بالمسؤولين”، وكتب اخر “الطبقة الحاكمة تعتمد اغراق طرقات لبنان لمنع التجول والحد من انتشار الوباء شكرا”.

وزارة الأشغال العامة والنقل، ردت على المشاهد الكارثية من خلال بيان صادر عن مكتبها الاعلامي جاء فيه، “تناول بعض وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات منها مركبة ومنها قديمة ومنها صحيحة، عن فيضان مياه الأمطار على معظم الطرقات العامة والأنفاق، أن الورش الفنية المخصصة لتصريف مياه الأمطار على الأوتوسترادات الدولية، فتحت مختلف الأقنية والمشاريع المخصصة لتصريف مياه الأمطار”، واضاف “نسبة كمية الأمطار التي تساقطت، بحسب مصلحة الأرصاد الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي، بلغت شمال بيروت وصولا الى جونية، 30 ملم في أقل من ساعة، في حين قدرت في المنطقة الجنوبية من المطار الى منطقة خلدة ب 12 ملم، بالإضافة إلى أن كثافة المياه في بعض المناطق المجاورة للاوتوستراد الدولي، تسببت بسيول جارية باتجاه الأوتوستراد في منطقة جونية”.