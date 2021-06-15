القاضي سعيد ميرزا يعلم مَن هم السياسيّون الذين شُطِبت أسماؤهم من تقرير بنك المدينة

قال الناشط السياسي والخبير الاقتصادي زاهر عيدو في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي” “لا يوجد اكبر من فضيحة بنك المدينة في لبنان، عندما كنت في هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان عملنا على التقرير اكثر من 4 سنوات وعندما انتهى التقرير شطب حاكم مصرف لبنان 7 اسماء لسياسيين متورطين بالفضيحة! وانا عندها رفضت التوقيع على التقرير”.

ولدى سؤاله عن الاسماء، اجاب زاهر عيدو: “لن اكشف الاسماء لأنّني فقدت ابي واخي… ووالدي كان يقول كلمة الحقّ ولذلك اغتيل”، مضيفاً “يمكن التواصل مع القاضي سعيد ميرزا حيث كان مدعي عام التمييز حينها، فهو يعلم من هم السياسيون الذين شطبت اسماؤهم من تقرير بنك المدينة، وذلك كون تم ربط بنك المدينة بعملية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وذلك بسبب خروج مبالغ كبيرة من الاموال الى احد الضباط السوريين الذي كان يحكم لبنان، يومها سألني القاضي ميرزا لماذا لم اوقع على التقرير، فكان جوابي لا اوقع على تقرير شطب منه ٧ اسماء وقد سلمته التقرير الاساسي”.

واعتبر ان “اخطاء حاكم مصرف لبنان كانت بمعظمها بسبب ان عينه كانت على كرسي رئاسة الجمهورية ولذلك كان يراضي السياسيين”.