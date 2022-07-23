القاضي فادي عقيقي الى الاقالة والا..

لا تزال قضية توقيف المطران موسى الحاج تتفاعل، وتأخذ منحى تصاعديًا تمثل بمواقف حادة صدرت عن الاجتماع الاستثنائي للمجمع الدائم لسينودس.

أساقفة الكنيسة المارونيّة في الديمان، وقد طالب خلاله المجتمعون بتنحية القاضي فادي عقيقي ومحاسبة كل المسؤولين عن التطاول على المطران، وإعادةِ كل المساعدات التي احتُجزت لتَصلَ الأمانات إلى أصحابها الذين ينتظرونها، وإغلاقِ هذه القضيّة فوراً.

مواقف البطريرك بشارة بطرس الراعي لاقت دعمًا من غالبية الاطراف السياسية والدينية التي توافدت الى الديمان للاعلان عن امتعاضها مما جرى .

اقالة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية فادي عقيقي أصبحت أمرًا مطروحًا وبجدية، كما اعادة النظر بصلاحيات المحكمة العسكرية، فما هي الاطر القانونية لتنحيته؟

اذا في بلد يسيطر عليه حزب الله، ويملي على القضاء والاجهزة الامنية اوامر خطيرة، ويشرع لنفسه ادخال السلاح والاموال والتهريب عبر الحدود، لا شك انه آن الاوان لوضع حد لهذه الميليشيا ولممارساتها داخل الدولة.