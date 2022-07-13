القنبلة الموقوتة على موعد مع الانفجار .. سجناء روميه يطالهم الموت بالتسلسل

سُدت الأبواب في وجهها،

ودارت الأيام بها نحو الأسوء بعد سجن ابنها،

أخطأ ولدها في حسابات الحياة،

فدفعت هي كما دفع هو الثمن.

توفّر القصاص للمرتكبين من السجناء،

لكن الهواء والماء والغذاء ممنوع عليهم،

لجنة أهالي السجناء رفعت الصوت من جديد،

فاعلو الخير بادروا إلى تقديم شاحنة من المواد العذائية وأخرى ملأى باللحوم،

قد تشبع هذه المواد الداخلة إلى السجن بطونًا جاعت،

لكن آخرين هنا في الداخل لا يزالون في حاجة إلى كل شيء ،

شمس الإفراج عن كثير ممن قضوا سنوات هنا أشرقت على حكم برائتهم.

القضبان والسياج والعوائق السياسية تكبّل القوى الأمنية وتمنعها من هدم جدار السجن.

جدار خلفه آلاف السجناء المنتظرين لعفو عام

عفو كالذي منحه حكّام السلطة لأنفسهم أفلتوا بواسطته من عقاب جرائم وُصفت بجرائم الحرب

السجناء في سجن روميه، كالأحرار خارجه،

طالهم الانهيار الاقتصادي على كل المستويات،

إلا أن الكارثة في الداخل أسوأ من الكارثة في الخارج،

وإمكان الحل بحسب الأهالي يُترجم بإقرار العفو العام،

خصوصًا وأن عددًا كبيرًا سجن لسنوات ثم حصل على حكم البراءة وحرم من التعويض.