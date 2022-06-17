الكزدورة بالسيارة باهظة الثمن

مع وصول أسعار المحروقات وبخاصة البنزين إلى مستويات عالية وغير مسبوقة أصبح أكثرية اللبنانيين عاجزين عن تحمل كلفة الانتقال بالسيارات سواء للذهاب إلى العمل أو النزهة أو لتأمين الحاجات والمستلزمات.

ومع تخطي سعر صفيحة البنزين ال 670 ألف ليرة وارتفاع سعر صرف الدولار إلى 28,000 ليرة ارتفعت كلفة الانتقال بالسيارات الخاصة، وأصبحت كلفة الكيلومتر الواحد 5046 ليرة لبنانية لسيارة متوسط استهلاكها 170 كلم/ 20 ليتر بنزين.

وبطبيعة الحال ترتفع الكلفة كلما زاد استهلاك السيارة وأيضاً كلما كان طرازها قديم وبحاجة إلى صيانة دائمة.

وتتوزع هذه الكلفة بحسب دراسة للدولية للمعلومات كالتالي

كلفة البنزين: 3,918 ليرة وتمثل نسبة 78% من الكلفة.

كلفة البوجي: 42 ليرة.

كلفة زيت الأتوماتيك: 31 ليرة.

كلفة الزيت والفلتر للمحرك:122 ليرة.

كلفة البطارية: 63 ليرة.

كلفة كوابح أمامية وخلفية: 177 ليرة.

كلفة الدواليب: 255 ليرة.

كلفة ماسحات للزجاج: 24 ليرة.

تأمين ضد الغير + تأمين الزامي: 370 ليرة

.كلفة غسيل السيارة 6 مرات سنوياً: 35 ليرة.

رسوم الميكانيك: 9 ليرات.

وفي عرض لهذه التكلفة اذا ما طبقناها على الرحلات ذهابًا وايابًا تكون كالتالي

طرابلس- بيروت 810 الاف ليرة لبنانية.

بيروت- جونية 252 الف ليرة لبنانية.

بيروت- صيدا 454 ألف ليرة لبنانية.

بيروت- زحلة 535 ألف ليرة لبنانية.

بيروت- بعلبك 810 الاف ليرة لبنانية.

ضمن مناطق بيروت نحو 110 الاف ليرة لبنانية.

ولا تدخل في احتساب هذه الكلفة الأعطال المفاجئة والمحتملة (دينامو-مارش-فيتاس- وغيرها).

اذا تكلفة التنقل باهظة الثمن , واسعار البنزين مرجحة بالارتفاع اسبوعيًا وبالتالي كل الارقام التي عرضناها خلال هذا التقرير مرجحة للارتفاع.