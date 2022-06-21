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الكهرباء: عقود واتفاقات تجريها الدولة وحلول بديلة يسعى إليها المواطن

منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 22 - يونيو - 2022 12:24 صباحًا
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لجأوا إلى الشمس ليستمدّوا طاقة تسدّ رمق عيشهم،
نفذت طاقتهم على انتظار الحل من السلطة،
هنا في منطقة حالات في قضاء جبيل قرر كثير من السكان اللجوء إلى الطبيعة لإنارة منازلهم،
سامي ضو واحد من الآلاف الذين فقدوا الثقة بالدولة كليًا
وزارة الطاقة اللبنانية تعيش على أمجاد الماضي،
لم يخجل المعنيون من الاحتفاظ بوعود لم تغادر إطار الصور،
مشاريع ظلت وهمية تجمدت في النظرية،
المصورون استاؤوا من عدم التزام الوزير وضيوفه المواعيد
إنتظروا أكثر من ساعة لتغطية حدث توقيع الاتفاقات،
إتفاقات لاستجرار الكهرباء من الأردن والغاز من مصر عبر سوريا،
الوزير قال إنها أنجزا وإنها ستزيد التغذية أربع ساعات ولم يكشف عن الموعد
أزمة مواعيد ووعود أدخلت لبنان في نفق الظلام ولم يخرج منها بعد،
نفق لا تظهر في داخله سوى أضواء خافتة مهددة هي الأخرى بالعتمة.

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