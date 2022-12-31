"الكوتيون" هذه السنة للأغنياء فقط!

هي أكسسوارات خاصة برأس السنة اعتادت ان تغزو المحال التجارية على ابواب استقبال العام الجديد… فتنتشر بمختلف الوانها واشكالها على ابواب المحلات ليشتريها من قرر السهر في المنازل لاستقبال السنة الجديدة مع الأهل والأصحاب… انها الكوتيون!

وعلى الرغم من تواضع أسعارها في العادة، إلا أن “الكوتيون” دخلت اليوم في حسابات بورصة الدولار، فارتفع سعرها متراوحاً بين ١٥٠ و ٣٠٠ الف ليرة لبنانية، وحتى اكثر من ذلك، بعدما كانت ما بين ١٠ و ٥٠ ألفا في زمن الـ ١٥٠٠!

اما اللبناني فمعروف بأنه قاهر الظروف ويحبّ المرح، فرغم كل الصعاب، يحاول التأقلم ولو بأبسط الأمور… المهم ان يحتفل بالعيد متفائلا بسنة جديدة علها تحمل معها شيئا بسيطا من رياح التغيير!

مع كوتيون او من دونه هذا العام. لا مشكلة، فروح العيد قد هلّت واللبنانيون حاضرون لاستقبال العام الجديد آملين بألا تنعاد ٢٠٢٢ وان تكون الـ ٢٠٢٣ افضل!