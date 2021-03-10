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اللواء إبراهيم لـ”صوت بيروت انترناشونال” عن مساعيه لتشكيل الحكومة: كل محاولة هي ايجابية

منذ 12 ساعة
آخر تحديث: 10 - مارس - 2021 3:55 مساءً
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برزت في الأيام الأخيرة المساعي التي يقوم بها المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم لتشكيل حكومة لبنانية وتخفيف الاحتقان في البلد، وقد زار في الامس البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي لهذا الهدف، وبحسب تصريح اللواء ابراهيم لـ”صوت بيروت انترناشونال” رداً على سؤال فيما ان كانت المساعي التي يبذلها إيجابية وستؤدي الى نتائج إيجابية قريباً قال “كل حركة ومحاولة هي إيجابية”.

وعما جرى مع اللواء إبراهيم لدى عودته من لقاء البطريرك الماروني حيث تم اعتراض موكبه من قبل الثوار قال “اتفهم ما حصل كما اتفهم مطالب المواطنين”.

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