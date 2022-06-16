المؤبد 5 مرات لكل من عنيسي ومرعي

إدانة جديدة لحزب الله وجهتها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

فقد قضت غرفة الاستئناف خلال جلسة علنية بالسجن المؤبد في قضية المدعي العام ضد كل من حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي، وهي أشد العقوبات المنصوص عليها في النظام الأساسي والقواعد، وذلك عن كل جريمة من الجرائم الخمس التي أُدينا بها، وقررت أن تُنفَّذ العقوبات في الوقت ذاته.

وكانت غرفة الاستئناف قد دانت في آذار الماضي مرعي وعنيسي، مشيرة الى ان غرفة الدرجة الأولى ارتكبت أخطاء قانونية في العام 2020 حين برّأت الرجلين لأنها لم تجد حينها أدلة كافية.

وفور صدور حكم غرفة الاستئناف بحق مرعي وعنيسي، اصدر بهاء الحريري بياناً قال فيه:

نجدد ثقتنا التامة وإلتزامنا بما صدر عن المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

لقد عرفنا كامل الحقيقة، وها نحن نترقب تحقيق العدالة، التي يجب ان تدفعنا كلبنانيين الى المزيد من التكاتف صوناً لسيادة وطننا وضمان إستقراره.

واضاف البيان، ليكن كل حكم صدر عن المحكمة الدولية، مناسبة لإستذكار والدي الشهيد رفيق الحريري الذي كان من الدعاة الى الوحدة والتضامن والتعايش من أجل خير لبنان، هذا الوطن الذي آمن به والدي “واحداً موحداً”.

إن مطلبنا هو مطلب اللبنانيين الذي كان ولا يزال، العدالة ، التي سـتُنفذ، لأن زمن الإفلات من العقاب قد ولى.







