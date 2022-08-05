المستشفيات والتأمين للأغنياء فقط

وجوه شاحبة تهاب المرض، مواطنون عاجزون عن تكبد كلفة الاستشفاء، وخائفون من ان يصيبهم مكروه لا يقدرون على مداواته.

منهم من فتك به المرض ومنهم من يسلم أمره لله، فلا قدرة لهم على دخول المستشفى ولا حتى على التأمين على حياتهم من خلال بوليصة لا يمتلكون ثمنها.

ومع غياب الجهات الضامنة وعدم قدرتها على تغطية تكاليف الاستشفاء يتجه المواطنون نحو شركات التأمين الخاصة التي بدورها تسعر أيضًا على الفريش دولار.

اذا في بلد تتخطى فيه نسبة الفقر ال70% ومع غياب خطة استشفائية شاملة وعدم اقرار الدولة لقانون ضمان الشيخوخة، فإن المواطن متروك لقدره ليصارع المرض بلحم مهترء.







