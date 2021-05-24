المعاناة في مستشفى صيدا الحكومي: هل ينقذ اقتراح قانون لجنة الصحة النيابية موظفي المستشفيات الحكومية؟

يجسد مستشفى صيدا الحكومي صورة مصغرة عن معاناة العاملين والموظفين في المستشفيات الحكومية في لبنان، فالجيش الأبيض الذي لعب دوراً بارزاً في الحد من انتشار وباء كورونا، محروم من أبسط حقوقه، وبعد المناشدات المتكررة لضمهم الى كنف الادارة العامة، ناقشت لجنة الصحة النيابية على جدول اعمالها اقتراح القانون المتعلق باخضاع الموظفين في المؤسسات العامة لنظام التقاعد والصرف من الخدمة، فهل ينقذ تنفيذ هذا القانون المستشفيات الحكومية في لبنان؟

رئيس لجنة موظفي مستشفى صيدا الحكومي خليل كاعين قال لمراسلة “صوت بيروت انترناشونال” سارة شحادة” تحول القانون على لجنة فرعية لدراسة حيثياته، ونحن نأمل ان تكون خواتيم هذا القانون الذي يمنحنا كامل حقوقنا سعيدة”، مضيفاً “نحن ٤٥٠٠ موظف في المستشفيات الحكومية نعاني من موضوع الرواتب والمنح، وكل ما له علاقة بحقوق الموظفين، ونحن كموظفي صيدا الحكومي لم نقبض رواتبنا في العيد”.

اما المعاناة من نقص المستلزمات الطبية فينذر بكارثة صحية، ان كان لناحية تراجع جودتها او حتى على تأثيرها على نظام الرعاية الصحية للمرضى، مسؤول العناية الفائقة في قسم كورونا في مستشفى صيدا الحكومي علاء البيومي قال لمراسلة “صوت بيروت انترناشونال” سارة شحادة ان “نقص المواد الطبية يؤدي الى نقص في الخدمة التمريضية والطبية للمريض، ما ينعكس سلباً على صحته” وفيما يتعلق بموضوع الرواتب قال “هي مشكلة قديمة متجددة نتمنى حلها بشكل جذري من قبل الوزارات المعنية عبر ضم موظفي المستشفيات الحكومية لكنف الادارة العامة”.

وفي ظل انخفاض اعداد الاصابات بكورونا يرى العاملون الصحيون انه من الضروري ايجاد خطط بديلة لاعادة تفعيل عمل المستشفيات وحصر مرضى كورونا في مراكز متخصصة، وقال البيومي “كمستشفى حكومي جامعي كان يستقبل ١٠٠ مريض، يقتصر الان على استقبال ١٠ مرضى فهذا امر غير مقبول، كون ذاع صيت المستشفى انها خاصة بكورونا، ونحمد الله ان اعداد المصابين الى انخفاض”.

عداد كورونا بدأ بالتراجع، والمستشفيات الحكومية دقت ناقوس الخطر وان لم يتم التدخل عاجلاً من قبل المسؤولين سنكون امام كارثة صحية صعبة.