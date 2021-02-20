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الممثل اللبناني جنيد زين الدين متضامناً مع أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت

20 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 20 - فبراير - 2021 7:20 مساءً
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أثناء تضامنه مع اهالي ضحايا انفجار المرفأ، قال الممثل اللبناني جنيد زين الدين “من يتابع يسمع كيف يتحدث الاهالي عن ابنائهم، ويعلم انه لن يحصل تحقيق عادل بالجريمة ما سيدفعه للنزول والوقوف الى جانبهم، وعندها سيرى الناس الموجوعة وسيضع نفسه مكانهم ويشعر ما يشعرونه وكيف انه ليس لديهم املا بالقضاء، وبأن احدا لن يأخذ حقهم وحق الضحايا” واضاف “اعتدنا في لبنان ان نخسر طاقاتنا من دون محاسبة”.

وعن تلويح اهالي الضحايا باخذ حقهم بايديهم علق جنيد في حديث مع مراسلة “صوت بيروت انترناشونال” غيدا جبيلي “لا اعلم مدى مقدرتهم على ذلك في ظل سلطة تمتلك القوة ولديها جمهورا ومالا واسلحة” واشار الى ان “الوضع مزر على كل الصعد الاقتصادية والاجتماعية لاسيما مع اغلاق البلد الذي ادى الى ارتفاع نسبة الفقر، نحن في دوامة”.

وعما ان فقد الامل بالبلد اجاب” بالتأكيد ومنذ زمن، لكن لم افقد الامل بالناس، والسلطة برهنت خلال سنوات طويلة انها لا تستطيع ان تفعل شيئا بل على العكس الزبائنية والوساطة ارتفعت، ومن ليس لديه (ظهراً اكلها)، وكل ما يحصل يدفع الناس الى فقدان الامل والشباب الى الهجرة”.

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