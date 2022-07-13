الخميس 14 ذو الحجة 1443 ﻫ - 14 يوليو 2022 |
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المنقوشة سعرها نار .. و ربطة الخبز " شحادة "

منذ 45 دقيقة
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اديش المنقوشة اليوم ؟ ” الزعتر ٢٥،٠٠٠ و الجبنة ٤٠،٠٠٠ ” يعني بعملية حسابية صغيرة ترويقة لعائلة مؤلفة من ٥ اشخاص صارت بتكلف بين ١٥٠،٠٠٠ و ال ٢٠٠.٠٠٠ الف ليرة .. يعني وداعا لترويقة الفقير لتصير المنقوشة و كباية الشاي من الكماليات و لمن استطاع اليه سبيلا ..

يعتبر العم جان و هو صاحب فرن ان الغلاء الفاحش الذي يطال المواد الاولية لا مهرب منه

اما البديل، فمن المفروض ان يكون ربطة خبز و نواشف “عالصبحية” .. الا اننا في لبنان بلد الازمات و المصائب .. فصارت ربطة الخبز شحادة ” ان توفرت بعد نطرة طويلة كلها اكشن و Suspense عأبواب الأفران و المخابز ”

ازمة الشح في الخبز العربي، سببها اقفال المطاحن و عدم تسليم الطحين.. اما القمح المتبقي فيكفي ل ١٥ يوم ! فهل من حلول؟

اما عن انفراجة قريبة على ابناء شعب لطالما وصف بالعنيد فربما هو تمني يشبه كثيرا حلم ابليس بالجنة !!

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