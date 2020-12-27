المنية… شاحنات من المساعدات تم تقديمها للعائلات المنكوبة

حملة انسانية كبيرة قام بها صندوق الزكاة بالتعاون مع الجمعيات الاهلية في مدنية المنية لاعالة المنكوبين الذين احرقت خيمهم في الامس، حيث تم تقديم مساعدات عينية لهم من بطانيات وفرش وسجاد وغيرها، وبحسب ما اكده احد الموظفين في صندوق الزكاة لمراسل “صوت بيروت انترناشونال” غسان فرّان فإنه “في الامس لم يبق اي من اللاجئين من دون مأوى واليوم يتم تأمين الحاجيات لهم” واضاف “مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الانسانية سيقدم المواد الغذائية والخيم”.

“في بحنين 11 الف نازح سوري في حين ان عدد سكانها 8000 كما يوجد في المنية 40 الف نازح سوري وما حصل في الامس اشكال فردي خلفيته امور مادية” قال الموظف في صندوق الزكاة مؤكداً ان “مالك ارض المخيم ليس لديه اي مانع لتشييد المخيم من جديد، وستعمل البلديات على تنظيف الارض، الا ان اعادة انشاء المخيم من مسؤولية الامم المتحدة وستتواصل البلديات معها كما يوجد مؤسسات اجتماعية ستتابع الموضوع”، واشار الى ان “مخابرات الجيش اوقفت اكثر من متورط في الاشكال والمتابعة مستمرة”.