المواطنون يعيشون في الجحيم والحكام في “لالا لاند”!

“جوع، اصبحنا نحلم بان نشتري وقية من اللحوم، نعيش من قلة الموت، ساعاود الهجرة فلبنان يجبرنا على ذلك، المسؤولون يعيشون في النعيم ونحن نعيش في الجحيم”…. عبارات يكررها المواطنون، فعن اي امال واصلاح نتحدث، وحُماتها هم انفسهم المفسدون.

“لعيون صهر الجنرال ما تتألف الحكومة “فيما يعيش الشعب بالجحيم يعيش الحكام في “لالا لاند” يقال انهم يتقاسمون الجبن لتشكيل الحكومة، لكن السؤال بعد في “جبنة”؟!

احد المواطنات قالت لمراسل “صوت بيروت انترناشونال” ربيع شنطف”لا في جبنة ولا لبنة، لم يعد يوجد شيء ليسرقوه الا اذا بحثوا في السرج على ما يمكن نهبه فهم اخبر منا بذلك، انهم مجموعة من الحرامية والزعران” في حين قال مواطن “كان قالب جبن واصبح قطعة واحدة ومن ثم قطعة من البتي فور وبعدها سيصبح نثرة يتهافتون عليها من دون ان يعثروا على شيء” وقال اخر “الخلاف بين السياسيين واستماتتهم يوحيان بوجود كنز لا نعرفه ومن الواضح ان هناك مصالح مرتبطة ولايزال يوجد ما يمكنهم سرقته” اما احد المواطنين فقال “لا يوجد جبنة ولا غيرها، نهبوا اموال الشعب ويدّعون ان لا يد لهم بذلك”… “يعيشون في كوكب اخر ومن اجل مصالحهم”.

ان صودف وشاهدنا الحكام من “لالا لاند” كما قال مراسل “صوت بيروت انترناشونال” نذكرهم انه في الرابع من آب تدمر نصف بيروت واستشهد اكثر من مئتي شخص وجرح اكثر من ستة آلآف، ويمكن على رأس السنة ان لا نستطيع ان نسمعكم صوتنا لانه على ما يبدو سنعود الى الحمام الزاجل.