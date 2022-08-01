الأثنين 3 محرم 1444 ﻫ - 1 أغسطس 2022 |
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الموتورات لن تضيء لبنان

منذ 33 دقيقة
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كأنه لا يكفي اللبناني ما يعانيه من أزمات، فبالإضافة الى ازمة الكهرباء التي اصبحت من أكثر الهواجس التي تقلق اللبنانيين وتُعطِّل يوميّاتهم، وبعدما أصبح الانقطاع المتكرّر والطويل بمثابة كابوس بالنسبة اليهم، مشكلة قديمة جديدة تظهر لتضيف على معاناتهم معاناة.

فقد رفع عضو اللجنة المركزية لأصحاب المولدات داني قاديشو الصوت، محذّراً من إطفاء الموتورات في المناطق اللبنانية كافة، إذ مع عدم صدور التسعيرة الجديدة لشهر آب من قبل وزارة الطاقة لا يمكن أن تُحتسب الفواتير وبالتالي لا يمكن ان تُحصَّل. ما يعني انهم مجبرون على تنفيذ قرار الإطفاء القسري.

إذاً على وزارة الطاقة اصدار التسعيرة الرسميّة كي يتمكّن اصحاب المولدات من تعبئة المازوت وتأمين استمرارية تشغيل المولّدات، وإلاّ فالعتمة بانتظار اللبنانيين حيث سيتم اطفاء المولدات وسيشهد لبنان عتمة كاملة لا كهرباء دولة ولا مولدات كهربائية. وهكذا أصبح اللبنانيون بين فكيّ كهرباء الدولة من جهة وتغذية الموتورات من جهة أخرى…كي يزيد على العتمات التي يعيشها على الصعد كافة عتمة جديدة!

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