المودعون والبنوك.. نزاع وأحكام قضائية جديدة

القوة لم ترد إليه حقوقه فحسب، منطقة الأوزاعي المنسية محليًا، أصبحت مغناطيسًا جاذبًا للصحافة العالمية، بسام الشيخ حسين استردّ أمواله بالسلاح الحربي، لا بواسطة الألاعيب القانونية، معاينته لأمراض والده كانت المحفّز الأكبر لاسترداد أمواله بالترهيب،

كي يصبح هو مصيدة للعيون، استرداد آخر للأموال حصلت عليه مودعة ولكن بواسطة القضاء، قرار القاضية كارلا شواح أجبر أحد المصارف بتحويل نحو 162 ألف دولار أميركي لحساب المودعة مها مطرجي إلو مصرف في دبي حيث مقر إقامتها.

فتحت قنوات المواجهة مع المصارف مجددًا، تشريع استهدافها بدأ من منطقة الحمرا بقوة السلاح، وقوة القوانين الموجودة لا تزال تفعل فعلها من قبل القضاة المستقلين، ما دام قانون الكابيتال كونترول لم ير النور بعد.

تحولت معظم البنوك من مكاتب للعمليات النقدية إلى غرف عمليات للمواجهات القانونية، مواجهات دونها عقبات تبدأ بامتلاك نافذين لحصص في المصارف ولا تنتهي بجمود في المسارات القضائية نتيجة العطل أوالتعطيل.