النرجيلة والعقد النفسية

يربط سيغمند فرويد معظم السلوكيات البشريّة بالعقد النفسيّة المتراكمة منذ لحظة ولادتنا، وهو كان الأبرز في ربط هذه السلوكيات بالحياة والعقد الجنسيّة، ومن أهمّ هذه السلوكيات هي التدخين الذي يرتبط مباشرةً بفعل “الليبيدو” المرتبط بالمتعة الفمويّة.

لكن ما علاقة هذا الموضوع بالإنتشار المفاجىء لصرعة تدخين النرجيلة في لبنان، التي كانت منذ حوالي الـ 15 سنة نادرة بين الناس، وتقتصر على المقاهي القديمة لكبار السنّ؟ فكيف إنتشرت في اللاوعي الجماعي في لبنان؟ ولماذا يحبّ العرب عموماً واللبنانيون خصوصاً النرجيلة؟

التدخين من السلوكيات المنتشرة في بلادنا لسهولة توفّر السجائر، وهي باتت جزءاً من ثقافتنا اليوميّة وفق وصف الدكتور سلامة.

كل ما زادت همومنا، سوف تزداد نسبة التدخين، فاللبنانيون يؤمنون بأسطورة “نفخّ عليها تنجلي” ربما ينفخون مع الدخان المتصاعد غضبهم الداخلي، لكن المشكلة أنّه ما إن تتقلصّ المشكلة النفسيّة تحلّ مكانها مشكلة صحيّة.

الدخان مرتبط بالعقد النفسيّة، إذاً إما نحاول أن نحلّ العقد أو نغيّر رأس النرجيلة.