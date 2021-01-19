النفايات تعود إلى شوارع طرابلس!

من منطقة القبة نقل مراسل “صوت بيروت انترناشونال” ابراهيم فتفت صورة انتشار النفايات على جوانب الطرقات، وقال ان النفايات المكدسة في الشوارع ليست مشهدا جديدا انما اصبحت مظهرا ملفتا في الايام الاخيرة في مدينة طرابلس، ما ادى الى هلع السكان لاسيما في ظل الظروف الصحية التي يمر فيها لبنان، حيث ان ترسباتها في باطن الارض في ظل الطقس الماطر يؤثر على مياه الشرب عدا عن الروائح الكريهه التي تفوح في الارجاء والمنظر المقزز لاسيما وانها منطقة سكنية ما يشكل خطرا على حياة المواطنين الذين اصبح الموت يلاحقهم من مكان الى اخر.







