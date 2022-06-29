الهاتف القديم لم يعد في الخدمة

إن أجهزة الهاتف المرئية لم تعد في الخدمة حاليًا. الرجاء عدم استعمالها لاحقًا لأنها منتهية الصلاحية. يجمعها علي من دون تردد تحضيرًا لتحويلها نفايات إلكترونية.

أما الأجهزة القديمة تقنيًا والحديثة تصنيعًا فإمكان بقائها في أدراج الماضي وارد. لأن الزمن عفا عنها.

أكثر من مئتين وثلاثين ألف مواطن من مستخدمي الهواتف النقالة الموصولة بشبكة ال 2G سيُضطرون إلى رمي هواتفهم أو شراء هواتف جديدة.

فضائح وزارات الاتصالات تكمل تسلسلها في حكومة معًا للإنقاذ، وثقتها الغرفة الرابعة في ديوان المحاسبة في تقرير مؤلف من مئة وسبع وأربعين صفحة فصّلت سوء الإدارة وهدر الأموال من عام ألفين واثني عشر.