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الهجوم على الحاكم… مسرحيات عونية و البطولة لقاضية البلاط!

منذ 5 دقائق
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على ما يبدو ، ان المعركة العونية بقيادة قاضية البلاط غادة عون للاطاحة بحاكم المصرف المركزي رياض سلامة مستمرة حتى آخر نفس من العهد.. في الظاهر هي حقوق المودعين و خوف العهد على ما خسره اللبنانيون فهل هذه فعلا الاسباب الحقيقية وراء المسرحيات العونية الباهتة التي بدأت و لم تنته بعد ؟

من جهة اخرى،وبمعزل عن التفسيرات السياسية التي تُعطى لقرارات القاضية عون، يجدر الحديث عن الطرق التي تتبعها الأخيرة في مداهماتها ، فهل حدث مرة واحدة أن أقدم قاضٍ على القيام بما تقوم به القاضية عون اليوم؟! مداهمة منازل، تزليم خبراء في خلع وفتح الخزائن والشركات وغيرها!

فهل سنشهد المزيد و المزيد من الأكشن العوني في الأيام القليلة المتبقية من العهد ؟ الجواب على ما يبدو” نعم ” ..فلننتظر المزيد يا شعب لبنان العظيم !

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