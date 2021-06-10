الوضع مأساوي من داخل قسم غسيل الكلى

نقلت مراسلة “صوت بيروت انترناشونال” غيدا الجبيلي صرخة مريض كلى من على سرير المستشفى، وذلك بعد أن أصبحت المستشفيات تعاني من نقص حاد في مستلزمات غسل الكلى مما يهدد بتوقف هذه الخدمة إعتباراً من الأسبوع المقبل في حال عدم تسليم المستلزمات للمستشفيات خلال الأسبوع الحالي، حيث قال “اغسل كلى ٣ مرات في الاسبوع، كما اني اعاني من مرض السرطان والقلب والرئتين، وضعي الصحي دقيق، واعاني جداً للحصول على ادويتي بسبب العهر السياسي، فلا احد من المسؤولين يفكر بالمواطنين، انفجار ٤ آب الى الان لم يصلوا الى نتيجة في التحقيق، لا احد من السياسيين يستحق موقعه، وانا اضع اللوم على الناس اللذين يؤيدوهم، فماذا فعل الزعماء غير العهر والنكد السياسي”؟

وعن الفروقات قال “انا موظف في الضمان الاجتماعي ومضمون مئة في المئة ومع ذلك وصلت الفروقات الى مليوني ليرة بعدما مكثت ٤ ايام في المستشفى، والان احتاج الى دواء لسكر الدم ولم اجده” داعيا الثوار الى مداهمة منازل الزعماء”، مضيفاً “ماذا سأفعل اذا طلب مني أن اغسل الكلى مرتين فقط في الاسبوع بالتأكيد سأفارق الحياة”ً.

وقالت ممرضة “الحل ليس بيدنا، نحزن على المرضى، وهناك وضع سنواجهه فقد نطلب من المرضى الحضور مرتين في الاسبوع وان كان ذلك سيؤثر على صحتهم وهو ما نخشاه”.