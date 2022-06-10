الياس الزغبي: تهديد نصرالله هوائيّ

إختار الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله توقيت إطلالته المتلفزة لتكون متطابقة مع لحظة إعلانه الشهير: “أنظروا إليها تحترق وستغرق” في إشارة إلى استهداف البارجة الإسرائيلية “ساعر 5” في مستهل حرب تموز… وتحت سقف هذا التوقيت وما يختزنه من دلالات عسكرية مشفّرة، تدرّجت رسائل نصرالله في مواجهة “المرحلة الجديدة” و”التطور الميداني الكبير والخطير” المتمثل باستقدام إسرائيل سفينة الانتاج اليونانية لبدء استخراج النفط والغاز من حقل “كاريش”.

وما أن أنهى نصرالله خطابه المتلفز، حتى سارعت إسرائيل إلى قبول التحدي وإرسال مقاتلاتها للتحليق على علو متوسط في الأجواء اللبنانية وصولاً إلى العاصمة بيروت، بينما تولى وزير المال الإٍسرائيلي أفيغدور ليبرمان الرد على تهديدات الأمين العام لـ”حزب الله” قائلاً: “لن يملي أحد علينا ما إذا كنّا سنستخرج الغاز من مياهنا أم لا، إسرائيل ستواصل اتّخاذ القرارات وفق مصالحها فقط من دون اعتبار لأي تهديدات”.

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