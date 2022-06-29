انطلاق قمة الناتو في مدريد

على وقع التصعيد العسكري الروسي المستمر في أوكرانيا، إنطلقت في العاصمة الاسبانية مدريد، قمة دول حلف شمال الاطلسي التي ستستمر ثلاثة ايام، ويتوقع أن تختتم بالموافقة على تعزيز الأسلحة الثقيلة بالقرب من روسيا، وزيادة عديد قوات الناتو في أوروبا الشرقية، وتوسيع حجم قوات الرد السريع من 40 ألفاً إلى 300 ألف جندي.

وقبيل انطلاق القمة، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن تعزيز الوجود العسكري الأميركي براً وبحراً وجواً في كل أنحاء أوروبا، للردّ على التهديدات الآتية من الاتجاهات كافة.

فيما أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينيس ستولتنبرغ أن روسيا تشكل تهديداً مباشراً على أمن دول الناتو، وان قمة مدريد تاريخية بينما يواجه الحلف أخطر أزمة أمنية منذ الحرب العالمية الثانية.