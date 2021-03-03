ايها الطلاب أعدوا عدتكم للعودة الى التعليم المدمج

لا تزال وزارة التربية والتعليم العالي تتمسك بضرورة اجراء الامتحانات الرسمية هذا العام ومع اعادة فتح البلد والقطاعات تدريجياً بات استبعاد القطاع التربوي غير منطقي، اجتماعات مكثفة تحصل على مدار الساعة من اجل جوجلة الوضع العلمي وتقييم الوضع الطبي عن كثب، مصادر تحدثت عن موعد مبدئي للعودة الى التعليم المدمج بين الثامن او الخامس عشر من اذار على ان تشمل صفوف الشهادات. العودة الى المدارس لن تكون اجبارية وسيكون بامكان الطلاب والاهالي اتخاذ خيار التعليم عن بعد.

طالبة شهادة الثانوي مريم برهومي اعتبرت في حديث مع مراسلة “صوت بيروت انترناشونال” غيدا جبيلي ان “التفاعل الذي يحصل في الصف بين التلاميذ والمعلمة يجعلنا نفهم الدرس اكثر من الاونلاين” واضافت “نحن متفائلون بالعودة الى المدارس لفهم الدروس التي لم نتمكن من استيعابها خلال التعليم اونلاين، وفي ظل جائحة كورونا والاوضاع الاقتصادية التي يمر بها البلد نشعر بتعب نفسي”.

منطق الافادات مرفوض بالنسبة للوزارة وذلك حفاظاً على الشهادات اللبنانية ولكن كيف ستتمكن المدارس من تحضير طلابها للشهادة الرسمية؟ عن ذلك شرح مدير كلية خالد بن الوليد امين الطويل لـ”صوت بيروت انترناشونال” “اذا كان هناك استمرارية خلال الاشهر القادمة اعتقد انه يمكننا تمكين طلابنا لخوض الامتحانات كون تم تخفيف المنهج” واضاف “لسنا مرتاحين للوضع الاقتصادي والصحي ووضع البلد، يجب اخذ عدة امور بعين الاعتبار منها انقطاع الكهرباء، نحن لا نرغب بالافادات لكن في ذات الوقت لا نرغب الا يكون طلابنا حاضرين لخوض الامتحانات”.

اما بالنسبة للمعلمين فاكدت النقابة على ضرورة تأمين كمية محددة من اللقاحات الى القطاع التربوي، وقال نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود لـ”صوت بيروت انترناشونال” “ندرس كنقابة كيفية المساهمة في تأمين اللقاحات للمعلمين الذين وضعوا في البرنامج الوطني لتلقي اللقاح، لكن في مرحلة متأخرة، اذ يمكن ان ينتهي العام الدراسي قبل ان يحين دور المعلمين”.

هذا وكانت اللجنة الفنية لمتابعة ازمة كورونا قد اكدت ان قرار اعادة فتح المدارس يعود الى وزير التربية طارق المجذوب الذي سيعقد اجتماعات مكثفة للخروج بقرار حيال كيفية استمرار السنة الدراسية، في وقت حذر مدير عام مستشفى الحريري الجامعي الدكتور فراس ابيض من هذه الخطوة”.