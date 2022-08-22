بئر بترول في المتن

في الوقت الذي يفاوض فيه لبنان للحصول على حقله في البحر، ينسى السياسيون أنه على البرّ هناك نفطٌ من نوعٍ آخر، لا يقاس بسعر البرميل بل بقيمة النفس وكِبر الإنتماء، يقاس بعملة تقدير العقول المنتجة، ويُسعّر معنوياً، فالعرض أكبر من الطلب.

مارون الجميّل، هذا المتنيّ الصلب، الحاصل على شهادة دكتوراه من أهمّ جامعةٍ لا أكاديميّة وهي الحياة، إستطاع بقوة الإرادة أن يحوّل البلاستيك إلى بنزين، مازوت وغاز، ومن لديه اذنان إستثماريتان فليسمع.

يعمل مارون يومياً على تطوير معداته، يحسّن من إختراعه وحيداً، فلا من يدعم الإبتكارات في لبنان ولا من يحزنون

مبتسم دائماً، يطوّر معدات الكثير من الشركات مجاناً ومن دون بدل أتعاب، من طينة الأوادم هو، ملحٌ للأرض هو، سكُّر على جرح الايام.

مارون حوّل البلاستيك إلى بنزين ومازوت وغاز، اللبناني قادر على تحويل التراب إلى ذهب.