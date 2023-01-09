حتى الآن، لا جديد رئاسيا، جمود ثلاثي الأبعاد لم تكسره عطلة الأعياد، ولا تقلبات الدولار ولهيبه.. ولا حتى انين مواطنين يعانون من شدة العوز والفقر والجوع.. فالأ باسيل والخطة “ب”.. تعطيل بنكهة جديدة؟طراف السياسية تغني على ليلاها وفقا لمصالحها غير مبالية ب “لوين رايح هالبلد” !

احد اهم افرقاء هذا التعطيل الحاصل، هو تكتل لبنان القوي، اي جبران باسيل، الصهر المدلل للرئيس السابق، الحالم الأول بموقع الرئاسة . ها هو يحاول اليوم اثبات براءته من دماء التعطيل، فاجتماعات ولقاءات، علنية وغير علنية، يعقدها اليوم لإقناع الرأي العام بأنّه لا يقف متفرّجاً على الشغور الرئاسي الحاصل.

وعلى الرغم من ان حليف باسيل اللدود حزب الله، قد اكد عبر امينه العام حسن نصرالله أنّه لن يسحب يده من باسيل، الا ان الأخير يبدو مصرا على التصعيد، عبر الحديث عن تبني مرشح جديد، سيعلن عنه يوم الثلاثاء قاطعا الطريق امام سليمان فرنجية .

فلا عجب من اي جديد في بلاد العجائب.. حتى لو وصل الحال الى مئة جلسة انتخاب.. فلا رئيس الى ان يحقق الجميع مصالحه ومبتغاه !