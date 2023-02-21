الثلاثاء 1 شعبان 1444 ﻫ - 21 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

باسيل ونصرالله ... روحة بلا رجعة ؟

منذ 37 دقيقة
A A A
طباعة المقال

حليفان لدودان… الوصف الأنسب لعلاقة حزب الله و التيار العوني ” مش طايقين بعض ، بس صعبة يستغنوا عن بعض ” أقلّه حتى الآن .. فعلى ما يبدو أنّ التوتر في هذا العلاقة بدأ في التفاقم .. فهل يكون الاستغناء آخر الحلول ؟

أما الجديد ، فكان ما شهدته نهاية الأسبوع ، فخطاب جديد لحسن نصرالله أكد فيه ان اتفاق مار مخايل بات في وضع حرج ، ليرد عليه جبران باسيل في إطلالة الأول من أمس تضمّنت رندحات باسيلية عالية النبرة استهزأ فيها من تهديد نصرالله للغرب و مؤكداً أن لا أحد يستطيع فرض رئيس عليه ، بإشارة منه الى سليمان فرنجية الذي اتهمه بالفساد.

الأكيد أن التباعد بين التيار وحزب الله يزيد يوماً بعد يوم، و ان تفاهم مار مخايل على فراش الموت و أيامه قليلة ..
خاصة بعد تخطي باسيل الخطوط الحمراء و التعرض لنصرالله .. و بين عنجهية الحزب و تخلي التيار سيطول الشغور الرئاسي ..

باسيل يستعجل بأوراق الطلاق .. بالرغم من زواج مصالح دام ١٧ عاماً.. فهل تتكلل العلاقة بتوقيع حزب الله؟

    المزيد من فيديو

    3:42
    حزب الله يحرق البلاد بالتعطيل !
    3:46
    " بوسة و غمرة "هدية الفالنتاين هذه السنة ..
    4:11
    في ذكراه ال ١٧ ...ماذا حل باتّفاق مار مخايل ؟

    الأكثر قراءة

    حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
    رياض سلامة "بقّ البحصة".. هذا سبب ارتفاع الدولار!
    فرانك هوغيربيتس
    زلزال تركيا - سوريا
    بعد دقائق من وقوع الزلزل.. عالم الزلازل الهولندي يضرب من جديد: حذرتكم!
    بركان إيافيالايوكل الأيسلندي (أرشيفية من فرانس برس)
    بركانٌ يغلي تحت الماء.. هل يستيقظ "وحش" البحر المتوسط؟