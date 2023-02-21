باسيل ونصرالله ... روحة بلا رجعة ؟

حليفان لدودان… الوصف الأنسب لعلاقة حزب الله و التيار العوني ” مش طايقين بعض ، بس صعبة يستغنوا عن بعض ” أقلّه حتى الآن .. فعلى ما يبدو أنّ التوتر في هذا العلاقة بدأ في التفاقم .. فهل يكون الاستغناء آخر الحلول ؟

أما الجديد ، فكان ما شهدته نهاية الأسبوع ، فخطاب جديد لحسن نصرالله أكد فيه ان اتفاق مار مخايل بات في وضع حرج ، ليرد عليه جبران باسيل في إطلالة الأول من أمس تضمّنت رندحات باسيلية عالية النبرة استهزأ فيها من تهديد نصرالله للغرب و مؤكداً أن لا أحد يستطيع فرض رئيس عليه ، بإشارة منه الى سليمان فرنجية الذي اتهمه بالفساد.

الأكيد أن التباعد بين التيار وحزب الله يزيد يوماً بعد يوم، و ان تفاهم مار مخايل على فراش الموت و أيامه قليلة ..

خاصة بعد تخطي باسيل الخطوط الحمراء و التعرض لنصرالله .. و بين عنجهية الحزب و تخلي التيار سيطول الشغور الرئاسي ..

باسيل يستعجل بأوراق الطلاق .. بالرغم من زواج مصالح دام ١٧ عاماً.. فهل تتكلل العلاقة بتوقيع حزب الله؟