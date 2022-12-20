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باصات النقل العام… تعود للعمل من جديد

منذ 10 ثواني
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من خلال تغريدة له عبر تويتر، أشار وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه، الى ان قطاع النقل العام يعود مجدداً بعد غياب وإهمال. استمراريته مسؤولية الجميع. باصات النقل المشترك في شوارع بيروت 2022-12-19. وأرفق تصريحَه بمقطع فيديو وصور عن استئناف سير الباصات في شوارع العاصمة.

وكان حمية قد أطلق مناورة تجريبية للباصات، يوم الجمعة الفائت، وأعلن عن بدء العمل لإنجاز دفتر الشروط وإجراء مناقصة تهدف إلى تلزيم صيانة وتشغيل الباصات على كلّ الأراضي اللبنانية إلى القطاع الخاص بالتعاون مع القطاع العام.

هل فعلا اليوم هو الوقت المناسب لعودة الباصات الى العمل؟ من يقوم بالصيانة؟ وكم تبلغ التعرفة؟

إذاً عادت الباصات الى العمل من جديد بعد ثلاثين عاماً من الاهمال المُتَعمَّد لقطاع النقل المشترك. ولكن السؤال الذي يُطرح هل ستكون هذه الخطوة على حساب النقل الخاص أم مُتَمِمة له؟

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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