بالارقام.. توقع مليون سائح يضخُّ الدولار في لبنان هذا الصيف!

ينتظر لبنان توافد السيّاح بأعداد كبيرة هذا الصيف، وتشير التقارير الى احتمال قدوم ما بين مليون الى مليون و200 ألف زائر للبنان.

وفي هذا السياق، كشفت ارقام وزارة السياحة عن أن عدد السياح الوافدين إلى لبنان بلغ 212.950 زائراً في الفصل الأول من العام 2022، أي بارتفاع بنسبة 155.8% من 83.260 زائراً في الفصل الأول من العام 2021 وارتفاع بنسبة 9.5% من 194.395 في الفصل الأول من العام 2020.

كما شكلت ارقام الفصل الأول من السنة الحالية انخفاضًا بنسبة 43.3% و 41.2% من 375.815 و 362.398 سائحًا في الفصل الأول من العامين 2019 و 2018 على التوالي. وقد بلغ عدد السياح الوافدين 62.340 في كانون الثاني، و 67.800 في شباط، و82.810 في آذار 2022، مقارنة ب 23.560 سائحًا في كانون الثاني، و 22.747 في شباط، و 36.953 في آذار2021. وشكل ذلك ارتفاعاً بنسبة 264.6% في كانون الثاني، و198% في شباط و124% في آذار 2022 عن الأشهر المماثلة من العام السابق .

ويعود ارتفاع عدد السياح الوافدين في الفصل الأول من العام 2022 إلى استئناف النشاط الطبيعي ورفع إجراءات الإغلاق في البلاد، بما في ذلك إغلاق المطار في آذار 2020 ، الذي فرضته السلطات لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وتجدر الإشارة الى أن هذه الأرقام تستثني اللبنانيين المغتربين والسوريين والفلسطينيين القادمين الى لبنان، كما شكّل الوافدون من الدول الأوروبية 37% من مجموع السياح في الفصل الأول من العام 2022، يليهم القادمون من الدول العربية بنسبة 33.7%، وأميركا الشمالية واللاتينية بنسبة 16.6%، وآسيا بنسبة 4.8%، وإفريقيا بنسبة 4.6%.

وبحسب البلدان، شكّل الوافدون من العراق 19.2% من إجمالي السياح القادمين الى لبنان في الفصل الأول من العام 2022، يليهم القادمون من فرنسا، والولايات المتحدة، ومصر، وألمانيا، وكندا، والأردن، والسويد، والمملكة المتحدة، وتركيا، والكويت، وإيطاليا، والبرازيل، وبحرين، وقطر، وفنزويلا، والسعودية، والإمارات العربية المتحدة.