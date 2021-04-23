بالعصاية هكذا اقترح وزير معاقبة القاضية عون

لم تكترث القاضية غادة عون لبيان مجلس القضاء الأعلى الذي أكد على قرار مدعي عام التمييز بكف يدها عن الملفات المالية، واصلت الإمساك بملفات شركات مكتّف للصيرفة، اقتحمت المبنى بعدما خلع عشرات المناصرين من”التيار الوطني الحر” البوابة الخارجية، لتنجح بعدها بنقل الوثائق وأجهزة الكومبيوتر.

وزير العدل الأسبق شارل رزق وصف ما حصل في الأمس في حديث مع مراسلة “صوت بيروت انترناشونال” غيدا جبيلي بالقول “الضرب الذي حصل في الأمس هو الضرب الذي قسم ظهر البعير” مضيفاً “سننتظر كثيراً لنرى لبنانيين أو أجانب لديهم ثقة للاستثمار في لبنان” معتبراً أن “غادة عون لا تعلم ماذا تفعل، هي مسيّرة، وهي بما تفعله تضر بالاقتصاد اللبناني، (هي بدها عصاية على ضهرها)، لا يمكن للاقتصاد أن يتعافى اذا لم يُعاقب من ارتكب الخطأ”.

بحسب المعلومات فإن عون استندت على انها لم تتبلغ رسمياً بأي قرار وأن ما صدر عن مجلس القضاء الأعلى هو بيان وليس قراراً وأنها تتابع سير ملف بدأت التحقيق فيه، وقال رزق “مساهمة ريمون اده الرجل الكبير في الاقتصاد اللبناني تمثلت بالسرية المصرفية، فأي سرية مصرفية عندما (لبطت) عون الباب ودخلت واخذت الملفات والحواسيب؟ من دون أن نعلم ما تفعل بها” وعن حجة القاضية عون بعدم تبلغها علّق رزق “انا علمت وهي لم تعلم!!! الا تقرأ صحفاً؟!!!! ما هذا الكلام، فلتكبر عقلها، كلنا نعلم انها (ما شي)، واظن ان من خلفها (ما كتير) فهناك من يقف خلفهما”.

المعلومات تشير الى أن مجلس القضاء الأعلى تواصل مع القاضية عون أثناء اقتحامها وطلب منها المغادرة لكنها رفضت، وسيعقد الاسبوع المقبل اجتماعاً لاتخاذ اجراء بحقها وقال رزق “هذه القاضية معزولة، لا صلاحية لها، اتت مع عناصر من امن الدولة، فبأي صلاحية يتوجهون معها، اين مدير امن الدولة؟ كيف يرسلهم، يجب ان يعاقب هو ايضاً”.

وتساءل رزق “هل بهذه الطريقة يحارب الفساد؟! هم يحاولون قلب غضب الشعب”.

القاضية غادة عون حضرت الى الاجتماع الامني في قصر بعبدا حيث دعا رئيس الجمهورية القوى الأمنية الى احترام حرية التعبير، مشدداً على اهمية التدقيق الجنائي وتطرق وزير الداخلية الى الملابسات التي حصلت في منطقة عوكر معتبراً أن قوى الأمن تصرفت ضمن نطاق ضبط الأمن وعدم الاعتداء على الاملاك الخاصة والعامة فيما شدد عون على المجتمعين على عدم تكرار ما حصل.