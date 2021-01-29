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اجتماع هام في دار الفتوى في طرابلس بشأن الأحداث الأخيرة

منذ 12 ساعة
آخر تحديث: 29 - يناير - 2021 5:18 مساءً
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عقد مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد امام اجتماعاً طارئاً في دار الفتوى في طرابلس للتعليق على الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة.

وطالبت فعاليات طرابلس وضع مؤسسات المنطقة تحت حماية الجيش والقوى الأمنية وفتح تحقيق لكشف الفاعلين والمقصرين. واعتبر البيان الختامي ما حصل بأنّه مؤامرة على المدينة ولا يمت إلى مطالب الناس المحقة بصلة.

وقال المفتي امام في البيان الختامي للقاء دار الفتوى في طرابلس: “واقع طرابلس والممتد لسنوات وعقود نتج عنه الفقر والبؤس والبطالة والهجرة ما جعل المدينة عرضة للاستغلال من قبل الايادي الغريبة”. وطالب “بالقبض على المتورطين وفضحهم ومحاكمتهم أمام القانون والقضاء ولا نقبل تمييع هذه الممارسات وتجهيل الفاعل”.

وتابع: “لفتح تحقيق شفاف وشامل لتحديد المسؤوليات وكشف الأهداف وأبناء طرابلس لن يسكتوا عن هذا التسيب. ولتحديد مسؤولية التقصير سواء لدى الأمنيين او الإداريين”.

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