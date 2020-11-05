رئيس بلدية عبرا ايلي مشنتف: نحن على أبواب الشتاء والدولة غائبة

بعد اقفال بلدية عبرا تطبيقا لقرار وزير الداخلية نظرا لتفشي فيروس كورونا، اكد رئيس البلدية ايلي مشنتف لـ”صوت بيروت انترناشول” ان “عدد الاصابات بدأ ينخفض، حيث كان لدينا نحو 60 اصابة في الاسبوع، الا ان الاعداد بدأت تنحسر، وعبرا مدينة كبيرة يدخلها الكثير من الناس، واذا لم تواكبنا القوى الامنية على الارض لا يمكننا ضبط الامر مئة بالمئة، نحن كبلدية نقوم بواجبنا على اكمل وجه، لكن يبقى وجود الدولة والقوى الامنية الذي يساعد على التزام الناس بشكل اكبر بالقرارات الصادرة عن وزارة الداخلية ووزارة الصحة”.

وبحسب مشنتف الدولة غائبة بشكل كبير سواء فيما يتعلق “بمستحقات البلدية، او بموضوع كورونا، اذ ليس لدينا القدرة كشرطة بلدية ان نغطي كل المنطقة، ولو كان لدينا القدرة يبقى لوجود الدولة فعالية اكبر”.

وعن الاقفال الجزئي علق مشنتف ” حارة صيدا اغلقت مرة واحدة مع العلم ان الفاصل بينها وبين عبرا خط السير المتواجد في المنتصف، من جهة نرى مطعما يفتح ابوابه وفي الجهة المقابلة نجد مطعما مغلقا، ولكي نأخذ نتيجة فعالة يجب ان يتخذ قرار بالاقفال العام، ففي اوروبا تسير الدول بهذا الخيار”.

وعن مدى التزام المواطنين بالقرار اجاب “على الشعب اللبناني ان يكون اوعى، والاقفال العام هو الطريقة الوحيدة امامنا، ويجب اتخاذ قرار سريع واستباقي”.

وعن الخطوات الاستباقية للبلدية لتفادي السيول اجاب “تم تنظيف كل المجاري، الامكانيات ضعيفة، واتعجب من عدم ايلاء الدولة اهمية للبلديات، وسبق ان وجهت نداءات للمسؤولين، فالبلدية حياة المجتمع، مستحقات البلدية يجب ان تدفع، واناشد كل الوزرات للاهتمام بالبلديات التي هي استمرارية لبنان، فهي جمهورية داخل الجمهورية، جمهورية على منطقتها، فاذا لم تستطع البلدية القيام بواجبها نكون امام اشكال كبير، فعدا الرواتب لا ادفع ليرة، على الرغم من ان الواجبات كبيرة، فعبرا تضم نحو 30 الف نسمة، لذلك نتمنى من الدولة ان تقوم بواجبها تجاه البلديات كي تتمكن الاخيرة من القيام بعملها”.