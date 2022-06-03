بايدن يطالب برفع سن حيازة الأسلحة

لا تزال الولايات المتحدة الأميركية تحت وطأة حوادث إطلاق النار العشوائي المتنقّلة. فبعد الأحداث التي شهدتها نيويورك وتكساس وأوكلاهوما في الأسابيع الماضية، قـَتـَلَ رجلٌ إمرأتين بالرصاص في ساحة انتظار تابعة لكنيسة بولاية أَيُوا الأميركية، ثم انتحر.

وفي ولاية ويسكونسن، فتح مسلح النار على حشد من المشاركين في جنازة، ما أدى سقوط عدد من الجرحى، فيما لاذ مطلق النار بالفرار.

وقبل ساعات من الحادثتين الجديدتين، كان الرئيس الأميركي جو بايدن قد دعا الكونغرس الأميركي إلى رفع سن حيازة الأسلحة الهجومية من 18 إلى 21 عامًا إذا لم يتمكن المشرعون في الكونغرس من اعادة الحظر التام لتلك الأسلحة النارية، الذي توقف العمل به في العام 2004.