السبت 5 ذو القعدة 1443 ﻫ - 4 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بايدن يطالب برفع سن حيازة الأسلحة

منذ 9 ساعات
A A A
طباعة المقال

لا تزال الولايات المتحدة الأميركية تحت وطأة حوادث إطلاق النار العشوائي المتنقّلة. فبعد الأحداث التي شهدتها نيويورك وتكساس وأوكلاهوما في الأسابيع الماضية، قـَتـَلَ رجلٌ إمرأتين بالرصاص في ساحة انتظار تابعة لكنيسة بولاية أَيُوا الأميركية، ثم انتحر.

وفي ولاية ويسكونسن، فتح مسلح النار على حشد من المشاركين في جنازة، ما أدى سقوط عدد من الجرحى، فيما لاذ مطلق النار بالفرار.

وقبل ساعات من الحادثتين الجديدتين، كان الرئيس الأميركي جو بايدن قد دعا الكونغرس الأميركي إلى رفع سن حيازة الأسلحة الهجومية من 18 إلى 21 عامًا إذا لم يتمكن المشرعون في الكونغرس من اعادة الحظر التام لتلك الأسلحة النارية، الذي توقف العمل به في العام 2004.

    المزيد من فيديو

    4:52
    د. فادي الأحمر: على النواب المناهضين لحزب الله التنسيق في ما بينهم قبل جلسة انتخاب اللجان
    2:45
    دولار المنتجعات السياحية… تحفيز للسياح و”قعدة بالبيت للمواطن”
    0:43
    أهرامات مصر والفراعنة… في نيجيريا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الجيش اللبناني
    أحداث الشراونة.. اشتباكات عنيفة واستشهاد عنصر في الجيش اللبناني “فيديو”
    الرئيس الروسي بوتين
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    المخابرات الأميركية ابلغت البيت الابيض.. “بوتين مريض وعلى الأرجح يحتضر”
    بيان لـ”الرياضي” بشأن مباراة “بيروت”!