بري ينال أقل نسبة تصويت في تاريخه!

في أول استحقاق له بعد انتخابه، أعاد البرلمان اللبناني انتخاب نبيه بري رئيسًا له، للمرة السابعة، بعد حصوله على 65 صوتًا من أصل 128، وهي النسبة المطلوبة لانتخابه لولاية جديدة.

أما بقية أصوات أعضاء البرلمان فتوزعت بين 23 ورقة بيضاء، و40 ورقة ملغاة.

وهذه هي المرّة الأولى في تاريخ الدورات الست الماضية التي ينال فيها بري هذا العدد القليل من الأصوات منذ العام 1992، ما يؤكد حصول تغيّر كامل في مجريات الأحوال والأوضاع السياسية.

فالنسبة الأعلى من الأصوات التي نالها كانت عام 2000، عندما فاز بـ 124 صوتًا.

وحاز برّي في دورة العام 1992، على 105 أصوات، وفي العام 1996، نال 122 صوتًا.

في دورتَي 2005 و2009، حصل بري على 90 صوتًا، أمّا في دورة 2018 فحصل على 98 صوتًا، إلى جانب 23 ورقة بيضاء وورقة واحدة ملغاة.

كما انتخب برلمان ٢٠٢٢ أيضا نائبًا للرئيس، حيث فاز بهذا المنصب النائب الياس بو صعب بـ65 صوتا، في الدورة الثانية بعدما نال في الدورة الأولى 64 صوتا.

وفاز النائب آلان عون بموقع أمين السر بـ65 صوتا، وفاز أمين السر الثاني النائب هادي أبو الحسن بالتزكية بعد انسحاب النائب فراس حمدان.

وفاز النواب أغوب بقرادونيان وميشال موسى وكريم كبارة في عضوية هيئة مكتب البرلمان بالتزكية.

وعلى وقع انهيار اقتصادي مستمر منذ خريف العام 2019، تقع على عاتق البرلمان الجديد مسؤولية إقرار مشاريع قوانين وإصلاحات ملحّة يشترطها صندوق النقد الدولي من أجل دعم لبنان.