برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

بصيدا.. البوظة بعدها بـ 500 ليرة!

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 21 - مارس - 2021 6:12 مساءً
A A A
طباعة المقال

“عم نخلي كل الاولاد تبورد بـ٥٠٠ ليرة، كورنيه البوظة بهيدا السعر، قاعدتنا بيع كتير رباح قليل بيمشي الحال” وذلك بحسب ما قاله وليد حجازي، احد بائعي البوظة في صيدا لمراسلة “صوت بيروت انترناشونال” سارة شحادة، مضيفاً ” اعمل في هذه المصلحة منذ حوالي العشرين سنة، كل المنطقة تعرفني، ووالدي معروف هنا بأبو عفيف، فهو يعمل في هذه المصلحة ما يزيد عن الـ ٧٠ سنة”.

واكد “لا نشتري البوظة جاهزة بل نحن من نقوم بتحضيرها” مضيفاً “في فصل الشتاء نبيع السحلب وقد اضطررنا الى رفع سعره قليلاً، كوننا نستورده من اسطنبول، وقد انخفض المبيع الا انه لم يمكن بامكاننا فعل غير ذلك للمحافظة على الجودة”، وطالب التجار بالتخفيف قليلاً من ارباحهم اذ “عندها يستفيدون ويفيدون، فالفقير ينتعش”.

    المزيد من فيديو

    مريض كورونا ٣:٠٦
    ماذا لو غابت المبادرات الفردية؟
    الدولار و الليرة اللبنانية ٢:٤٤
    السلع الغذائية.. هل يسمح القانون بتسعيرها بالدولار؟
    سوبرماركت ٣:١٦
    أزمة سعر الصرف خطر على وجود بعض المواد والسلع الغذائية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    حسن نصر الله
    خطاب نصر الله متعدد “الفوهات” أطلق منها “الصليات” في عدة اتجاهات
    الدولار و الليرة اللبنانية
    كيف أقفل دولار السوق السوداء مساء اليوم.. وماذا عن مستقبله؟
    مخلوقات فضائية - تعبيرية
    المخلوقات الفضائية من الكواكب الأخرى ستبدو “تماماً مثل الحيوانات على الأرض”