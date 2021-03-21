بصيدا.. البوظة بعدها بـ 500 ليرة!

“عم نخلي كل الاولاد تبورد بـ٥٠٠ ليرة، كورنيه البوظة بهيدا السعر، قاعدتنا بيع كتير رباح قليل بيمشي الحال” وذلك بحسب ما قاله وليد حجازي، احد بائعي البوظة في صيدا لمراسلة “صوت بيروت انترناشونال” سارة شحادة، مضيفاً ” اعمل في هذه المصلحة منذ حوالي العشرين سنة، كل المنطقة تعرفني، ووالدي معروف هنا بأبو عفيف، فهو يعمل في هذه المصلحة ما يزيد عن الـ ٧٠ سنة”.

واكد “لا نشتري البوظة جاهزة بل نحن من نقوم بتحضيرها” مضيفاً “في فصل الشتاء نبيع السحلب وقد اضطررنا الى رفع سعره قليلاً، كوننا نستورده من اسطنبول، وقد انخفض المبيع الا انه لم يمكن بامكاننا فعل غير ذلك للمحافظة على الجودة”، وطالب التجار بالتخفيف قليلاً من ارباحهم اذ “عندها يستفيدون ويفيدون، فالفقير ينتعش”.