بعد إعادة فتح الأسواق... أوضاع التجّار بالويل!

كحال هذه الدنيا اصبح مسؤولي الدولة اللبنانية بلا رأس يفكر بحلول للازمة الاقتصادية التي خنقت المواطنين، يتناتشون على حصصهم في الحكومة العتيدة ويتناكفون بالسياسة بوقاحة تخطت كل المعقول.

على الصعيد الشعبي فتحت المحال التجارية ابوابها بعد اقفال قسري فرضه الاقفال التام الذي اقرته الدولة لمواجهة كورونا، حركة حرجة داخل الاسواق التجارية واقفال ملحوظ لعدد من المحال التي افلست مؤخراً فلجأ التجار الى تخفيض الاسعار لاصطياد زبائن، وبحسب ما قالته احدى اصحاب المحال “فتحنا ابوابنا والى اللحظة لم يدخل اي زبون، الوضع سيء وتجار الملابس اكثر المتضررين” في حين قالت اخرى “الخسارة كبيرة وسعر الدولار اثر علينا” وقال اخر “خلال هذه السنة لم نفتح ابواب محالنا سوى ٣ اشهر، الخسارة كبيرة”.

يأس واحباط لدى المواطنين، يقابله فشل وفساد عند من تمرسوا في مواقع المسؤولية.