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بعد البيض... قاطعوا الموز!

28 - مارس - 2021
آخر تحديث: 28 - مارس - 2021 8:28 مساءً
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بعد نجاح حملة مقاطعة البيض الأسبوع الفائت والتي خفضت سعر الكرتونة من الاربعين الف ليرة الى الاربعة وعشرين الف ليرة لبنانية، بدأ المواطنون حملة مقاطعة جديدة هذه المرة للموز الذي تجاوز سعر الكيلو الواحد منه حد الستة آلاف ليرة، وبحسب ما قاله أحد المواطنين لمراسب “صوت بيروت انترناشونال” ابراهيم فتفت “شاركنا في حملة البيض وطبعاً سنشارك في حملة الموز ويهمنا المشاركة في كل شيء فالبلد لم يعد يحتمل، اصبحنا تحت الهاوية”.

أصحاب المحلات الصغيرة والبسطات يؤيدون حملة المقاطعة للبضائع التي ارتفع سعرها بشكل جنوني، ويدعون الى مقاطعة بضائع اخرى، وقال احدهم “غالون الزيت ٥ ليتر بـ١٣٠ الف ليرة، كيلو البطاطا وكيلو البصل بـ٥ آلاف”.

اللبنانيون ملوا من الازمة الخانقة ولم يعد بمقدورهم الاستمرار اكثر من ذلك، وسلموا رزقهم للرزاق وقال بائع “الدولة ناسية المواطن والمريض وكل شي الا شغلة وحدة الكهربا لما بدها تقطعها الا دقيقة لا وزيادة دقيقة لا”.

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