بعد المفرد والمجوز.. “افتحوا الملاهي بس ممنوع الرقص”!

بعد المفرد والمجوز الحكومة تضرب من جديد، افتحوا الملاهي ليلة رأس السنة لكن ممنوع الرقص، كمن يقول افتحوا المدارس لكن ممنوع الرقص، او افتحوا المطاعم لكن ممنوع الاكل، فكيف يعلق المواطنون على القرار؟

احد المواطنين قال “عم نهز من دون شيء” فيما قالت مواطنة لمراسل “صوت بيروت انترناشونال” ربيع شنطف “لا يعني لي كلام الوزير”، واعتبر اخر انه قرار هذيل، فيما اكد شاب ان من يريد تجنب عدوى كورونا سيجلس في بيته وان من يقصد الملهى لا بد من ان يرقص.

“اما ان يتم فتح الملاهي والسماح بالرقص او فليتم اغلاقها” قالت سيدة فيما اعتبرت اخرى ان “الشعب اللبناني يرقص من القهر”، وسأل شنطف سيدة عن المكان الذي ستسهر فيه ليلة رأس السنة فكان جوابها “اتمنى ان اكون في البيت وليس في المستشفى”.